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Гандболисты "Мотора" получили соперников по Лиге чемпионов

Гандболисты "Мотора" получили соперников по Лиге чемпионов

Киев  •  УНН

 • 8812 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Запорожский ГК “Мотор” узнал своих соперников по групповой стадии гандбольной Лиги чемпионов, информирует УНН со ссылкой на сайт клуба.

Лучшая команда Украины сыграет в группе "В" вместе с командами "ПСЖ" (Франция), "Пик Сегед" (Венгрия), "Фленсбург" (Германия), "Скьерн" (Дания), "Загреб" (Хорватия), "Целье" (Словения), "Нант" (Франция).

Победители групп "А" и "В" напрямую выйдут в 1/4 финала. Команды занявшие места со 2 по 6, начнут вступления в плей-офф с 1/8 финала.

Заметим, что групповая стадия ЛЧ-2018/19 пройдет с 12 сентября 2018 по 3 марта 2019 года.

Примечательно, что "Мотор" сыграет в основном раунде Лиги чемпионов в шестой раз подряд, но впервые команда будет принимать соперников в родном городе. Ранее запорожцы проводили домашние матчи в Харькове, Киеве и Броварах.

Напомним, "Мотор" впервые был включен в одну из элитных групп в Лиги чемпионов. Команду на этом этапе ждут 14 матчей.

Украинские Национальные Новости

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