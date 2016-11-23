Г.Тука: бойовики не подають питну воду мешканцям прифронтових територій окупованих районів Луганщини

$41.320.07
47.030.11
ukru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 11042 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 103727 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 111384 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 111624 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 113168 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 119919 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 178134 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 75943 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 163361 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 113635 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
6м/с
25%
Популярнi новини

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

14 квітня, 23:43 • 26017 перегляди

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

03:29 • 24844 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 33706 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 25476 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 15252 перегляди
Публікації

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 15413 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 25642 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 103727 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 178134 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 193565 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 6102 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 104207 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 106117 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 50120 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 53087 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Г.Тука: бойовики не подають питну воду мешканцям прифронтових територій окупованих районів Луганщини

Київ • УНН

 • 8162 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Бойовики не подають питну воду мешканцям прифронтових територій окупованих районів Луганщини і звинувачують у цьому українську сторону. Про таке в ефірі “5 каналу” заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука, передає УНН.

Г.Тука: бойовики не подають питну воду мешканцям прифронтових територій окупованих районів Луганщини

“Якщо взяти забезпечення водою. Наприклад, Луганська область, Попаснянський водоканал, яких забезпечує щонайменше пів мільйона наших громадян на неконтрольованій території питною водою. Спочатку весь час нам дорікали, що ми не забезпечуємо, не даємо технічної можливості використовувати цю воду. Зроблено все, все відремонтовано, поставлені електронні сучасні лічильники,” — заявив Г.Тука.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: МКЧХ: близько 600 тис. жителів Луганщини можуть залишитись без води

“Тепер, як все зроблено, то представники протилежної сторони вони ігнорують будь-які контакти з українською стороною. Вони не приїздять для оформлення належних документів, вони не беруть слухавку, вони не приїхали, щоб отримати електронні ключі від електронних лічильників. Щоденно зменшуючи попит води, вони не гребують тим, щоб нашим громадянам, які проживають на тій території, зокрема в тих зонах, які наближені до лінії розмежування, вони перевели людей на забезпечення водою через день по три години і розповідають людям, що все це хунта,” — додав він.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НППодії
Brent
$65.19
Bitcoin
$85,718.60
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.79
Золото
$3,241.35
Ethereum
$1,644.77