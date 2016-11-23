Г.Тука: бойовики не подають питну воду мешканцям прифронтових територій окупованих районів Луганщини

“Якщо взяти забезпечення водою. Наприклад, Луганська область, Попаснянський водоканал, яких забезпечує щонайменше пів мільйона наших громадян на неконтрольованій території питною водою. Спочатку весь час нам дорікали, що ми не забезпечуємо, не даємо технічної можливості використовувати цю воду. Зроблено все, все відремонтовано, поставлені електронні сучасні лічильники,” — заявив Г.Тука.

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“Тепер, як все зроблено, то представники протилежної сторони вони ігнорують будь-які контакти з українською стороною. Вони не приїздять для оформлення належних документів, вони не беруть слухавку, вони не приїхали, щоб отримати електронні ключі від електронних лічильників. Щоденно зменшуючи попит води, вони не гребують тим, щоб нашим громадянам, які проживають на тій території, зокрема в тих зонах, які наближені до лінії розмежування, вони перевели людей на забезпечення водою через день по три години і розповідають людям, що все це хунта,” — додав він.