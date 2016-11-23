Г.Тука: боевики не представляют питьевую воду жителям прифронтовых территорий оккупированных районов Луганщины

"Если взять обеспечения водой. Например, Луганская область, Попаснянский водоканал, которых обеспечивает минимум полмиллиона наших граждан на неконтролируемой территории питьевой водой. Сначала все время нас упрекали, что мы не обеспечиваем, не даем технической возможности использовать эту воду. Сделано все, все отремонтировано, поставленные электронные современные счетчики ", - заявил Г.Тука.

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"Теперь, как все сделано, то представители противоположной стороны они игнорируют любые контакты с украинской стороной. Они не приезжают для оформления надлежащих документов, они не берут трубку, они не приехали, чтобы получить электронные ключи от электронных счетчиков. Ежедневно уменьшая спрос воды, они не гнушаются тем, чтобы нашим гражданам, которые проживают на той территории, в том числе в тех зонах, приближенных к линии разграничения, они перевели людей на обеспечение водой через день по 3 часа и рассказывают людям, что все это хунта", - добавил он.