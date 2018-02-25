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Футбольні фани в Одесі побили поліцейських: чотирьох осіб затримано

Футбольні фани в Одесі побили поліцейських: чотирьох осіб затримано

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 25 лютого. УНН. За фактом протиправних дій відносно поліцейських затримані четверо правопорушників, які прибули до Одеси на футбольний матч. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Патрульної поліції Одеської області.

“Вчора, близько 22-години, під час патрулювання, на території залізничного вокзалу увагу патрульних привернула компанія молодиків, які порушували громадський порядок.

На вимоги інспекторів припинити незаконні дії порушники не реагували, вели себе агресивно та намагалися провокувати конфлікт. Невдовзі чоловіки почали погрожувати правоохоронцям та, користуючись чисельною перевагою, вчинили бійку з поліцейськими. У сутичці з правопорушниками двоє патрульних отримали тілесні ушкодження”, – йдеться у повідомленні.

На місце події негайно прибули додаткові патрульні екіпажі, які вгамували розлючених дебоширів, затримали їх та доставили до відділку поліції для правової кваліфікації їх дій.

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У зв'язку із отриманими травмами поліцейські звернулися до медичного закладу, де зараз перебувають під наглядом лікарів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за правовою кваліфікацією злочину, відповідальність за який передбачено частиною 2 статті 345 ККУ (“Насилля по відношенню до співробітника правоохоронного органу”). Наразі слідчі дії тривають.

Як повідомляв раніше УНН, футбольні фанати у потязі “Львів – Одеса” влаштували дебош. 

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