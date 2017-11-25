Футболістки збірної України здобули першу перемогу у відборі на КС-2019

Стартові хвилини гри у місті Балмазуйварош пройшли за переваги "синьо-жовтих". І вже на 4-й хвилині капітан української збірної Дарія Апанащенко чудовим розрізним пасом вивела Ольгу Овдійчук на побачення з голкіпером, але в останню мить та відпустила "круглого" і не змогла завдати удару. Майже одразу гарний шанс відкрити рахунок у матчі мали по черзі Бойченко та Калініна – підвела влучність.

На таку активність гостей угорки відповіли небезпечним ударом головою від лідера збірної Якобфі. Ближче до середини тайму господарки зуміли трішки вирівняти гру, але небезпечніше атакували гості. На 35-й хвилині зустрічі лише реакція Сеч врятувала угорок від голу після удару Ольги Бойченко, яка з 5 метрів розстрілювала ворота.

Другий тайм команди розпочали в активному темпі, м’яч майже не затримувався в середині поля. Українки намагалися в основному через фланги загострювати ситуацію біля воріт суперника, проте до по-справжньому гольових моментів не доходило.

У додатковий час після нервових хвилин біля наших воріт українки змогли провести швидку контратаку, яку ударом головою в падінні результативно завершила Дарія Апанащенко – 0:1.

Таким чином, "жовто-блакитні" гравчині мають 4 очки, які вивели українську збірну на третю сходинку групи 4.

Додамо також, у наступній зустрічі Україна змагатиметься на виїзді проти Хорватії.