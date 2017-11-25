Футболистки сборной Украины одержали первую победу в отборе на КС-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Национальная женская сборная команда Украины провела свой второй поединок в футбольном отборе Кубка мира 2019 года, информирует УНН со ссылкой на ФФУ.
Стартовые минуты игры в городе Балмазуйварош прошли с преимуществом "сине-желтых". И уже на 4-й минуте капитан украинской сборной Дарья Апанащенко замечательным разрезным пасом вывел Ольгу Овдийчук на свидание с голкипером, но в последний момент и отпустила "круглого" и не смогла нанести удар. Почти сразу хороший шанс открыть счет в матче должны были по очереди Бойченко и Калинина - подвела меткость.
На такую активность гостей венгерки ответили опасным ударом головой от лидера сборной Якобфи. Ближе к середине тайма хозяйки сумели немного выровнять игру, но опаснее атаковали гости. На 35-й минуте встречи только реакция Сеч спасла венгерок от гола после удара Ольги Бойченко, которая с 5 метров расстреливала ворота.
Второй тайм команды начали в активном темпе, мяч почти не задерживался в середине поля. Украинский пытались в основном через фланги обострять ситуацию у ворот соперника, однако до по-настоящему голевых моментов не доходило.
В дополнительное время после нервных минут у наших ворот Украинский смогли провести быструю контратаку, которую ударом головой в падении результативно завершила Дария Апанащенко - 0: 1.
Таким образом, "желто-голубые" гравчини имеют 4 очка, которые вывели украинскую сборную на третье место группы 4.
Добавим также, в следующей встрече Украина сразится на выезде против Хорватии.