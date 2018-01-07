Футболісти "Барселони" завоювали 15 перемогу в Прімері
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Футболісти каталонської “Барселони” на своєму полі переграли “Леванте” в матчі 18-го туру чемпіонату Іспанії з рахунком 3:0, передає кореспондент УНН.
На 12 хвилині у господарів спрацювала зв’язка Мессі-Альба. Аргентинець навісив в штрафну, іспанець головою відпасував на хід Мессі і бомбардир “синьо-гранатових” направив м’яч у ціль. До перерви Роберто передачею зльоту знайшов Луїса Суареса і уругваєць за допомогою рикошету подвоїв перевагу — 2:0.
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Гості мали шанс відіграти один м’яч, але Тер Штеген прийшов на допомогу каталонцям. Натомість під завісу поєдинку фірмовий прохід Мессі через трьох візаві закінчився точним прострілом на Паулінью — 3:0.
Додамо, що “Барселона” виграла вже 15 зустріч у нинішній кампанії чемпіонату Іспанії і втримала 9-очкову перевагу над “Атлетіко” — 48 і 39 пунктів відповідно. “Леванте” має 18 балів і знаходиться на 16-му рядку.