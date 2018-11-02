Футболіста збірної Італії та "ПСЖ" затримали через водіння в нетверезому стані
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. В одному із округів Парижу поліція затримала гравця італійської збірної, “Парі Сен-Жермен” Марко Верратті, повідомляє УНН з посиланням на L’Équipe.
Затримка сталася через стан футболіста. Значиться, що Верратті був в алкогольному сп’янінні, а допустима норма алкоголю в крові перевищувала удвічі — 0,49 проміле. Тепер на гравця очікує суд. Його можуть позбавити водійського посвідчення.
Окрім того, на Верратті очікує і штраф від “ПСЖ”, за який виступає футболіст.
Як повідомляв УНН, екс-капітана збірної Англії позбавляли водійських прав на два роки через водіння в нетверезому стані.