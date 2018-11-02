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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 11053 просмотра

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108663 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 116737 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 155202 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148297 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138305 просмотра

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7 марта, 08:52 • 174002 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118150 просмотра

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Футболист сборной Италии и "ПСЖ" задержали за вождение в нетрезвом состоянии

Футболист сборной Италии и "ПСЖ" задержали за вождение в нетрезвом состоянии

Киев  •  УНН

 • 8060 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. В одном из округов Парижа полиция задержала игрока итальянской сборной, “Пари Сен-Жермен” Верратти, сообщает УНН со ссылкой на L’Équipe.

Задержка произошла из-за состояния футболиста. Значится, что Верратти был в алкогольном опьянении, а допустимая норма алкоголя в крови превышала вдвое — 0,49 промилле. Теперь игрока ожидает суд. Его могут лишить водительского удостоверения.

Кроме того, на Верратти ожидает и штраф от “ПСЖ”, за который выступает футболист.

Как сообщал УНН, экс-капитана сборной Англии лишали водительских прав на два года за вождение в нетрезвом состоянии.

Украинские Национальные Новости

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