Футболист сборной Италии и "ПСЖ" задержали за вождение в нетрезвом состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В одном из округов Парижа полиция задержала игрока итальянской сборной, “Пари Сен-Жермен” Верратти, сообщает УНН со ссылкой на L’Équipe.
Задержка произошла из-за состояния футболиста. Значится, что Верратти был в алкогольном опьянении, а допустимая норма алкоголя в крови превышала вдвое — 0,49 промилле. Теперь игрока ожидает суд. Его могут лишить водительского удостоверения.
Кроме того, на Верратти ожидает и штраф от “ПСЖ”, за который выступает футболист.
Как сообщал УНН, экс-капитана сборной Англии лишали водительских прав на два года за вождение в нетрезвом состоянии.