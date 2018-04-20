Футболіста Макаренка визнано кращим українським легіонером чемпіонату Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Компанія InStat оприлюднила статистичні рейтинги найкорисніших гравців першого етапу чемпіонату Бельгії, повідомляє УНН з посиланням на сайт “Команда номер один”.
За підсумками 30-ти турів українські футболісти займають у списку чільні місця. Так, центральний півзахисник “Кортрейка” Євген Макаренко входить в топ-20 кращих виконавців бельгійської ліги. Його InStat Index становить 268 балів, а це 17-й результат серед усіх учасників турніру та третій — серед опорних хавбеків. З 256 балами на другому місці розмістивсяРуслан Малиновський, далі йде Роман Яремчук — 253, Роман Безус — 243, Валерій Лучкевич — 229 і Пилип Будківський — 226.
Півзахисник збірної України та “Генка” Малиновський входить і в п’ятірку кращих футболістів чемпіонату, які завдали найбільше ударів по воротах. У 30-ти турах в його активі було 59 пострілів.
Малиновський також в топ-5 кращих гравців бельгійської ліги за кількістю виконаних передач, а його команда є лідером чемпіонату за часом володіння м’ячем. Крім того, півзахисник збірної України займає 13-е місце з відправленню м’яча в штрафний майданчик суперника і 11-е за кількістю зароблених фолів. У Макаренко — 17-та позиція по підбору м’яча.
Варто відзначити, що за середніми показниками в числі кращих дріблерів чемпіонату Бельгії входить Роман Безус — в середньому 9,1 обводок за гру. Крім того, у півзахисника “Сент-Трюйдена” майже по чотири гострих паси за матч.
Нагадаємо, що Макаренко з майбутнього сезону виступатиме у складі чинного чемпіона Бельгії.