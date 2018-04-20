Футболиста Макаренко признано лучшим украинским легионером чемпионата Бельгии

По итогам 30-ти туров украинские футболисты занимают в списке видные места. Так, центральный полузащитник “Кортрейка” Евгений Макаренко входит в топ-20 лучших исполнителей бельгийской лиги. Его InStat Index составляет 268 баллов, а это 17-й результат среди всех участников турнира и третий — среди опорных хавбеков. С 256 баллами на втором месте розмистивсяРуслан Малиновский, далее следует Роман Яремчук — 253, Роман Безус — 243, Валерий Лучкевич — 229 и Филипп Будковский — 226.

Полузащитник сборной Украины и “Генка” Малиновский входит и в пятерку лучших футболистов чемпионата, которые нанесли больше ударов по воротам. В 30-ти турах в его активе было 59 выстрелов.

Малиновский также в топ-5 лучших игроков бельгийской лиги по количеству выполненных передач, а его команда является лидером чемпионата по времени владения мячом. Кроме того, полузащитник сборной Украины занимает тринадцатое место с отправке мяча в штрафную соперника и одиннадцатый по количеству заработанных фолов. В Макаренко — 17-я позиция по подбору мяча.

Стоит отметить, что по средним показателям в числе лучших дриблер чемпионата Бельгии входит Роман Безус — в среднем 9,1 обводок за игру. Кроме того, у полузащитника “Сент-Трюйден” почти по четыре острых пасы за матч.

Напомним, что Макаренко из будущего сезона будет выступать в составе действующего чемпиона Бельгии.