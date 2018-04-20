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Футболиста Макаренко признано лучшим украинским легионером чемпионата Бельгии

Киев • УНН

 • 9417 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Компания InStat обнародовала статистические рейтинги самых полезных игроков первого этапа чемпионата Бельгии, сообщает УНН со ссылкой на сайт “Команда номер один”.

Футболиста Макаренко признано лучшим украинским легионером чемпионата Бельгии

По итогам 30-ти туров украинские футболисты занимают в списке видные места. Так, центральный полузащитник “Кортрейка” Евгений Макаренко входит в топ-20 лучших исполнителей бельгийской лиги. Его InStat Index составляет 268 баллов, а это 17-й результат среди всех участников турнира и третий — среди опорных хавбеков. С 256 баллами на втором месте розмистивсяРуслан Малиновский, далее следует Роман Яремчук — 253, Роман Безус — 243, Валерий Лучкевич — 229 и Филипп Будковский — 226.

Полузащитник сборной Украины и “Генка” Малиновский входит и в пятерку лучших футболистов чемпионата, которые нанесли больше ударов по воротам. В 30-ти турах в его активе было 59 выстрелов.

Малиновский также в топ-5 лучших игроков бельгийской лиги по количеству выполненных передач, а его команда является лидером чемпионата по времени владения мячом. Кроме того, полузащитник сборной Украины занимает тринадцатое место с отправке мяча в штрафную соперника и одиннадцатый по количеству заработанных фолов. В Макаренко — 17-я позиция по подбору мяча.

Стоит отметить, что по средним показателям в числе лучших дриблер чемпионата Бельгии входит Роман Безус — в среднем 9,1 обводок за игру. Кроме того, у полузащитника “Сент-Трюйден” почти по четыре острых пасы за матч.

Напомним, что Макаренко из будущего сезона будет выступать в составе действующего чемпиона Бельгии.

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