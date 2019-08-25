Футболіст Петряк відзначився дебютним голом за угорський клуб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Український півзахисник Іван Петряк оформив дебютний забитий м'яч за угорський "Фехервар", повідомляє УНН.
Петряк з'явився у стартовому складі гостьової баталії із ФК "Пакш". На 61 хвилині гравець збірної України обігрався в чужій карній зоні в стіночку із партнером і надіслав м'яч у ближній кут воріт, встановивши остаточні цифри на табло – 2:0.
В активі команди Петряка максимальні 12 очок в таблиці і перша сходинка. Сам Петряк має 1 гол при 3 асистах в 7-ми баталіях за новий клуб.
Примітно, що в минулому сезоні Петряк на правах оренди грав за команду українського наставника Сергія Реброва "Ференцварош". Клуб збирався викупити контракт українця, але він несподівано вирішив перейти в стан головного суперника - "Фехервар". Після цього Ребров не дав Петряку виступити в останніх матчах чемпіонату за "Ференцварош".