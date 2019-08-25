Футболист Петряк отличился дебютным голом за венгерский клуб
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Украинский полузащитник Иван Петряк оформил дебютный забитый мяч за венгерский "Фехервар", сообщает УНН.
Петряк появился в стартовом составе гостевой баталии с ФК "Пакш". На 61 минуте игрок сборной Украины обыграл в чужой штрафной в стеночку с партнером и послал мяч в ближний угол ворот, установив окончательные цифры на табло - 2:0.
В активе команды Петряка максимальные 12 очков в таблице и первая ступенька. Сам Петряк имеет 1 гол при 3 ассистах в 7-ми баталиях за новый клуб.
Примечательно, что в прошлом сезоне Петряк на правах аренды играл за команду украинского наставника Сергея Реброва "Ференцварош". Клуб собирался выкупить контракт украинцем, но он неожиданно решил перейти в состав главного соперника - "Фехервар". После этого Ребров не дал Петряку выступить в последних матчах чемпионата за "Ференцварош".