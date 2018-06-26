Футболіст Хачеріді заявив про бажання отримати грецький паспорт

“Я не народився в Греції, але моє коріння грецьке, тому для мене велика честь і відповідальність грати в грецькій команді. Я відчуваю себе тут, як вдома. Ми обговорювали можливість отримання грецького паспорта, але поки не знаю. Мені б цього хотілося”, — наголосив центрбек.

Зауважимо, що 30-річний уродженець міста Мелітополь Хачеріді до переходу в “ПАОК” усю кар’єру провів в українських клубах — “Олком”, “Металург-2”, “Волинь” і “Динамо”. Також на його рахунку більше 50 ігор в футболці національної збірної України.