Футбол: збірна Італії встановила світовий рекорд за кількістю матчів без поразок

Деталі

Команда Роберто Манчіні продовжила безпрограшну серію — “скуадра адзурра” не поступається протягом 36 матчів поспіль. Завдяки цьому результату італійці встановили новий світовий рекорд. Раніше Іспанії належав рекорд із 35 матчів у період з 2007 по 2009 роки, а також Бразилії (1993 по 1996 роки).

Попередній італійський рекорд був встановлений в період з 1935 по 1939 рік, коли Італія під керівництвом Вітторіо Поццо не програвала 30 матчів поспіль.

Примітно, остання поразка італійців датована вереснем 2018 року в Лізі націй від Португалії (0:1).

Доповнення

У Італії тепер 11 очок і пальма першості у групі С, у Швейцарії сім — друге місце.