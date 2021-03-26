Футбол: тренер збірної Фінляндії виокремив чотирьох лідерів України

Деталі

Канерва вважає “жовто-блакитних” напрочуд зіграним колективом та відзначив чотирьох лідерів в команді Шевченка. Також він пригадав яскраві виступи української команди у відборі на Євро-2020.

Цитата

“Україна — це хороша зіграна команда з великою кількістю висококласних виконавців. Якщо виділяти конкретних гравців, то це півзахисники Олександр Зінченко з „Манчестер Сіті“ та Руслан Маліновський з „Аталанти“, нападник Роман Яремчук із „Гента“ та вінгер Андрій Ярмоленко з „Вест Хему“.

Наша команда справді сильно змінилася. Більше того, змінилося близько половини гравців зі стартових складів тих матчів. Побільшало молодих виконавців. Обидві збірні досягли певного прогресу, і про це свідчать їхні результати у кваліфікації Євро-2020. Особливо яскравим прикладом покращення якості гри збірної України є її безпрограшна серія у групі з Португалією й Сербією, а також перемога над Іспанією в Лізі націй”, — наголосив коуч.

Доповнення

У першому турі відбіркового циклу фіни розписали мирову із Боснією та Герцеговиною (2:2).