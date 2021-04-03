Футбол: "Маріуполь" завдав поразки "Інгульцю" у матчі з сімома голами

Деталі

Наприкінці тайму рахунок відкрив футболіст господарів Бондаренко (з пенальті). Після перерви команди влаштували гольову феєрію. У складі “Маріуполя” Бондаренко забив ще двічі, оформивши хет-трик, а також відзначився Стасюк. За “Інгулець” відзначилися Коваленко, Плохотнюк і Шевчцов (пенальті). Як наслідок 4:3 на користь приазовців.

Варто відзначити, що приазовці перервали семиматчеву безвиграшну серію в домашніх іграх.

Доповнення

“Маріуполь” обігнав “Інгулець” у турнірній таблиці — 21 бал проти 19. Команди займають 9 і 10-ті сходинки.