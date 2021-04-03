Футбол: "Мариуполь" нанес поражение "Ингульцу" в матче с семью голами
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Во втором поединке 20 тура Украинской Премьер-лиги ФК "Мариуполь" дома принимал "Ингулец", передает корреспондент УНН.
Детали
В конце тайма счет открыл футболист хозяев Бондаренко (с пенальти). После перерыва команды устроили голевую феерию. В составе “Мариуполя” Бондаренко забил еще дважды, оформив хет-трик, а также отличился Стасюк. За “Ингулец” отличились Коваленко, Плохотнюк и Шевчцов (пенальти). В результате 4:3 в пользу приазовцев.
Стоит отметить, что приазовцы прервали семиматчевую безвыигрышную серию в домашних играх.
Дополнение
“Мариуполь” обогнал “Ингулец” в турнирной таблице — 21 балл против 19 Команды занимают 9 и 10-е ступени.