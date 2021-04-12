Футбол: “Колос” здобув вольову перемогу над “Олімпіком”

Деталі

Гол Каргбо на 30 хвилині дозволив донеччанам довгий час знаходитися в ролі лідерів, проте це стало складніше починаючи з 56 хвилини, коли вилучення отримав Екра. На 68 хвилині Костишин вирівняв становище на табло, а на 87 хвилині Мілько став автором переможного голу — 2:1.

Відзначимо, що для Юрія Калітвінцева поразка стала 8-ю поспіль після призначення на посаду головного тренера олімпійців. Цього разу номінальним господарям вдалося принаймні перервати безгольову серію, яка тривала 459 хвилин.

Доповнення

“Колос” набрав 33 бали і став 6-м. “Олімпік” тільки 11-й із 17-ма очками.