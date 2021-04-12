Футбол: "Колос" одержал волевую победу над "Олимпиком"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В матче 21-го тура УПЛ ФК “Колос” получил невероятную волевую победу над донецким “Олимпиком”, дожав соперников на последних минутах поединка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт “Колоса” и УПЛ.
Детали
Гол Каргбо на 30 минуте позволил дончанам долгое время находиться в роли лидеров, однако это стало сложнее начиная с 56 минуты, когда изъятие получил Экра. На 68 минуте Костышин выровнял положение на табло, а на 87 минуте Милько стал автором победного гола — 2: 1.
Отметим, что для Юрия Калитвинцева поражение стало 8-й подряд после назначения на пост главного тренера олимпийцев. На этот раз номинальным хозяевам удалось крайней мере прервать безголевую серию, которая продолжалась 459 минут.
Дополнение
“Колос” набрал 33 балла и стал 6-м. “Олимпик” только 11-й с 17-ю очками.