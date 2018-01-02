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ФСБ затримало українця за спробу провести ліки в Крим

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. Російські прикордонники не пустили в Крим громадянина України, який віз у своїй машині ліки, передає УНН з посиланням на РИА Новости.

ФСБ затримало українця за спробу провести ліки в Крим

"Медикамент пізно вночі через пункт пропуску "Джанкой" намагався провезти 44-річний громадянин України. Під час огляду автомобіля Volkswagen, на якому він прибув з Дніпропетровська, прикордонники та митники виявили 20 ампул "Налбуфін" по 10 мг. Вони перебували в особистих речах іноземця. Даний препарат є опіоїдним анальгетиком і за своєю хімічною структурою близький до морфіну. "Налбуфин" включений в список III переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів, що підлягають контролю в РФ", - зазначили у відомстві.

Чоловік пояснив, що віз ліки на прохання товариша, а про те, що вони заборонені до переміщення через держкордон, останній не попередив. "Налбуфин" вилучено та передано в експертно-криміналістичний центр МВС по РК.

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За результатами експертизи буде вирішуватися питання про притягнення українця до відповідальності.

Нагадаємо, 14 грудня 2017 року, прикордонники ФСБ РФ на адмінмежі з Кримом затримали двох українців. Один із затриманих - 32-річний громадянин України, який є фігурантом кримінальної справи про незаконне придбання, зберігання, перевезення, виготовлення, переробку наркотичних засобів у великому розмірі. Другим виявився громадянин України 1961 року народження, який розшукується правоохоронцями з Південно-Сахалінська за кримінальним процесом в якості обвинуваченого за використання рабської праці, що спричинило тяжкі наслідки.

 

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