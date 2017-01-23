Фракції ВР висловили обурення продовженням тероризму РФ на території України та попросили у світу захисту

У заяві фракцій ВР зазначено, що “керівництво Російської Федерації не полишає спроб дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в Україні шляхом залякування та вбивств активних громадян: відомих політиків, громадських діячів, журналістів, волонтерів і активістів. Для реалізації цих планів на території РФ діє потужний диверсійно-терористичний центр, який використовує, зокрема, раніше засуджених громадян України, злочинців, зрадників з числа колишніх українських військових та правоохоронців”.

“Черговим злочином російських спецслужб мав стати замах на життя народного депутата від „Народного фронту“, радника голови МВС Антона Геращенка. Проте, завдяки професійним діям Служби безпеки України та Національної поліції, плани російських терористів були зірвані. Виконавці затримані і вже співпрацюють зі слідством. Важливий факт: вбивство політика планувалося за тим самим сценарієм, за яким 20 липня 2016 року було вбито журналіста та російського дисидента Павла Шеремета. Замах на Геращенка — не перший випадок російського тероризму в Україні. Невдалий кидок гранати в Андрія Парубія, теракт на патріотичній акції в Харкові, підриви волонтерських центрів у східних та південних областях — до всіх цих злочинів безпосередньо причетні особи, які перебувають на території РФ або на окупованих землях, — отже, контролюються режимом Володимира Путіна”, — йдеться у заяві.

Українські політики наголосили, що “відомих опонентів Путіна неодноразово знищували на території країн ЄС та НАТО. Зокрема, Високий суд Лондона у 2016 році дійшов висновку, що отруєння колишнього офіцера ФСБ Олександра Литвиненка радіоактивним полонієм було погоджено з очільником російської держави. Це — глобальна терористична загроза”.

“Ми обурені продовженням державного тероризму Росії на території України та вимагаємо у світового співтовариства допомоги й захисту. Впевнені, тільки спільні зусилля цивілізованих країн, європейських та міжнародних організацій можуть зупинити агресора. Мусимо якнайшвидше налагодити повсякденну співпрацю антитерористичних підрозділів, обмін інформацією”, — йдеться у заяві.

Фракції також звернулись до Генеральної асамблеї ООН, парламентів іноземних держав, парламентських асамблей та міжнародних організацій із закликом вжити усіх можливих заходів для тиску на керівництво Росії.

“Мова терору, якою Кремль намагається диктувати світу свої умови, є неприпустимою! Демократичні країни мають рішуче засудити агресивну гібридну війну Росії — зокрема, й такі її елементи, як підривна пропаганда в Україні й на Заході. Важливим елементом протидії російській агресії є збереження та посилення економічних та політичних санкцій щодо Росії та осіб, які причетні до дестабілізації ситуації в Україні. Спільні дії українських та європейських інституцій, всього вільного світу вже показали свою ефективність. Віримо, що так буде і надалі”, — йдеться у тексті заяви.

Відповідне звернення підтримали: фракція Партії “Блок Петра Порошенка”, фракція Політичної партії “Народний Фронт”, фракція Радикальної партії Олега Ляшка, фракція Політичної партії “Об’єднання “Самопоміч”, фракція політичної партії “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”.

Як повідомляв УНН, 21 січня голова СБУ Василь Грицак розповів, що співробітники спецслужби запобігли замаху на життя народного депутата. При цьому ім’я нардепа не називалося.

Згодом те, що на нього готувався замах підтвердив нардеп А.Геращенко.

Нагадаємо, суд на два місяці заарештував підозрюваних у справі про замах на А.Геращенка.