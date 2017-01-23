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Фракции ВР выразили возмущение продолжением терроризма РФ на территории Украины и попросили у мира защиты

Фракции ВР выразили возмущение продолжением терроризма РФ на территории Украины и попросили у мира защиты

Киев • УНН

 • 8714 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Фракции Верховной Рады Украины обнародовали совместное заявление, в котором выразили возмущение продолжением государственного терроризма  России на территории Украины и призвали мировое сообщество помочь и защитить. Украинские политики убеждены, что только совместные усилия цивилизованных стран, европейских и международных организаций могут остановить агрессора, передает УНН со ссылкой на текст заявления.

В заявлении фракций ВР указано, что "руководство Российской Федерации не оставляет попыток дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине путем запугивания и убийств  активных граждан: известных политиков, общественных деятелей, журналистов, волонтеров и активистов. Для реализации этих планов на территории РФ действует мощный диверсионно-террористический центр, который использует, в частности, ранее судимых граждан Украины, преступников, предателей из числа бывших украинских военных и правоохранителей ".

"Очередным преступлением российских спецслужб должно было стать покушение на жизнь народного депутата от " Народного фронта ", советника главы МВД Антона Геращенко. Однако, благодаря профессиональным действиям Службы безопасности Украины и Национальной полиции, планы российских террористов были сорваны. Исполнители задержаны и уже сотрудничают со следствием. Важный факт: убийство политика планировалось по тому же сценарию, по которому 20 июля 2016 года был убит журналист и российский диссидент  Павел  Шеремета. Покушение на Геращенко - не первый случай российского терроризма в Украине. Неудачный бросок гранаты в Андрея Парубия, теракт на патриотической акции в Харькове, подрывы волонтерских центров в восточных и южных областях - до всех этих преступлений непосредственно причастны лица, находящиеся на территории РФ или на оккупированных землях, - значит, контролируются режимом Владимира Путина ", - говорится в заявлении.

Украинские политики отметили, что "известных оппонентов Путина неоднократно уничтожали на территории стран ЕС и НАТО. В частности, Высокий суд Лондона в 2016 году пришел к выводу, что отравление бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко радиоактивным полонием было согласовано с главой российского государства. Это - глобальная террористическая угроза ".

"Мы возмущены продолжением государственного терроризма России на территории Украины и требуем у мирового сообщества помощи и защиты. Уверены, только совместные усилия цивилизованных стран, европейских и международных организаций могут остановить агрессора. Должны как можно быстрее наладить повседневное сотрудничество антитеррористических подразделений, обмен информацией ", - говорится в заявлении.

Фракции также обратились к Генеральной ассамблее ООН, парламентов иностранных государств, парламентских ассамблей и международных организаций с призывом принять все возможные меры для давления на руководство России.

"Язык террора, которым Кремль пытается диктовать миру свои условия, недопустим! Демократические страны должны решительно осудить агрессивную гибридную войну России - в частности, и такие ее элементы, как подрывная пропаганда в Украине и на Западе. Важным элементом противодействия российской агрессии является сохранение и усиление экономических и политических санкций в отношении России и лиц, причастных к дестабилизации ситуации в Украине. Совместные действия украинских и европейских институтов, всего свободного мира уже показали свою эффективность. Верим, что так будет и впредь ", - говорится в тексте заявления.

Соответствующее обращение поддержали: фракция Партии "Блок Петра Порошенко", фракция политической партии "Народный Фронт", фракция Радикальной партии Олега Ляшко, фракция политической партии "Объединение" Самопомощь ", фракция политической партии" Всеукраинское объединение "Батькивщина".

Как сообщал УНН, 21 января председатель СБУ Василий Грицак рассказал, что сотрудники спецслужбы предотвратили покушение на жизнь народного депутата . При этом имя нардепа не называлось.

Впоследствии то, что на него готовилось покушение подтвердил нардеп А.Геращенко.

Напомним, суд на два месяца арестовал подозреваемых по делу о покушении на А.Геращенка.

Украинские Национальные Новости

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