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Фракція А.Меркель в бундестазі назвала Росію загрозою миру в Європі

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Фракція Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу у бундестазі розробила зовнішньополітичну стратегію щодо Росії. Вона викладена в документі, одностайно прийнятому у вівторок, 29 листопада, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Фракція А.Меркель в бундестазі назвала Росію загрозою миру в Європі

“Мир в Європі під загрозою. Тому співдружність європейських держав не може миритися з агресією Росії у Східній Європі”, — йдеться в повідомленні..

Блок консервативних партій, очолюваний канцлером Німеччини Ангелою Меркель, рекомендує Європейському Союзу розробити більш ефективну оборонну стратегію в рамках НАТО. Зокрема, йдеться про посилення розвідки, зміцнення співпраці у сфері закупівлі озброєння та у галузі транспортної авіації.

У той же час парламентська фракція ХДС/ХСС виступає за відновлення переговорів у рамках формату “Рада НАТО-Росія”. Пропонується створити спільний орган по зміцненню довіри і запобігання криз, зокрема, в області інформаційної безпеки.
Військові дії Росії на території України неприйнятні

Як зазначено в документі, загроза до східних кордонів НАТО “наближається через агресивну зовнішню політику Росії”. Військові дії РФ на території України неприйнятні, підкреслюють депутати.

“Коли принцип недоторканності кордонів не визнається, а військова перевага стає зовнішньополітичним інструментом, в Європі відкривається скринька Пандори”, — йдеться в документі.

Як повідомляв УНН, німецька розвідка вважає, що від Росії походить небезпека кібератак. Держава ставиться до цього щонайменше терпляче, але довести це технічно складно. Про це заявив голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль.

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