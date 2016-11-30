Фракция А.Меркель в бундестаге назвала Россию угрозой миру в Европе
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Фракция Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза в бундестаге разработала внешнеполитическую стратегию касательно России. Она изложена в документе, единогласно принятом во вторник, 29 ноября, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
"Мир в Европе под угрозой. Поэтому содружество европейских государств не может мириться с агрессией России в Восточной Европе ", - говорится в сообщении.
Блок консервативных партий, возглавляемый канцлером Германии Ангелой Меркель, рекомендует Европейскому Союзу разработать более эффективную оборонительную стратегию в рамках НАТО. В частности, речь идет об усилении разведки, укреплении сотрудничества в сфере закупки вооружения и в области транспортной авиации.
В то же время парламентская фракция ХДС / ХСС выступает за возобновление переговоров в рамках формата "Совет НАТО-Россия". Предлагается создать совместный орган по укреплению доверия и предотвращению кризисов, в частности, в области информационной безопасности.
Как указано в документе, угроза до восточных границ НАТО "приближается из-за агрессивнуой внешней политикуполитики России". Военные действия РФ на территории Украины неприемлемы, подчеркивают депутаты.
"Когда принцип неприкосновенности границ не признается, а военное превосходство становится внешнеполитическим инструментом, в Европе открывается ящик Пандоры", - говорится в документе.
Как сообщал УНН, немецкая разведка считает, что от России исходит опасность кибератак . Государство относится к этому как минимум терпеливо, но доказать это технически сложно. Об этом заявил глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль.