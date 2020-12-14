Форвард Яремчук оформив переможний гол у грі першості Бельгії

Наш форвард вийшов у стартовому складі, відіграв увесь поєдинок і на 86-й хвилині забив м’яч, який приніс його команді перемогу з рахунком 2:1.

Роман Безус та Ігор Пластун провели весь матч на лаві запасних господарів поля.

Наразі із 19-ма очками “Гент” посідає 12-е місце в турнірній таблиці Про Ліги.

Додамо, у бомбардирській гонці Яремчук поділяє 5-7 місця із 8-ма голами і поступається лідеру Онуачу із “Гента” шістьма м’ячами.