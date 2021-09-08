Форвард “Шахтаря” продовжив результативні виступи за збірну Буркіна-Фасо

Деталі

У домашньому поєдинку з Алжиром у рамках відбору на ЧС-2022 Траоре вийшов у стартовому складі своєї команди й провів на полі 81 хвилину.

Перший тайм завершився на користь гостей, які опинилися попереду завдяки влучному удару вінгера “Галатасараю” Соф’яна Фегулі. Господарі зуміли зрівняти рахунок по перерві, при цьому в гольовій комбінації безпосередню участь узяв форвард “гірників”: на 64-й хвилині Траоре обіграв захисника і виконав передачу на лінію воротарського, де Абдул Тапсоба другим дотиком переправив м’яч у ціль (1:1).

Таким чином збірна Буркіна-Фасо набрала 4 очки у 2 стартових матчах і ділить з Алжиром перше і друге місця в групі А. Наступний поєдинок кваліфікації — 6 жовтня на виїзді з аутсайдером квартету Джібуті.

Доповнення

У складі “Шахтаря” новачок відіграв п’ять матчів і забив чотири голи.