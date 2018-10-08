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Форвард Селезньов вдруге підряд забив гол в чемпіонаті Туреччини

Форвард Селезньов вдруге підряд забив гол в чемпіонаті Туреччини

Київ • УНН

 • 12806 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Представник збірної України з футболу Євген Селезньов продовжив гольову серію в престижному чемпіонаті Туреччини, повідомляє УНН.

У домашній зустрічі ФК "Акхісар" наш гравець одержав поразку від "Трабзонспору" – 1:3. Єдине взяття воріт за "Акхісар" оформив саме українець. На 77 хвилині Селезньов з пенальті розвів воротаря та м'яч по-різним кутам.

Примітно, що у нинішньому сезоні 33-річний нападник забив 4 голи в 7 поєдинках за турецьку команду. Крім того, у 7-му турі Селезньов також забивав, але його клуб поступився 1:2.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лідери АПЛ "Ліверпуль" та "Манчестер Сіті" зіграли внічию в очній грі

Додамо, колектив Селезньова має 5 очок та перебуває на передостанній сходинці

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