Форвард Селезньов вдруге підряд забив гол в чемпіонаті Туреччини

У домашній зустрічі ФК "Акхісар" наш гравець одержав поразку від "Трабзонспору" – 1:3. Єдине взяття воріт за "Акхісар" оформив саме українець. На 77 хвилині Селезньов з пенальті розвів воротаря та м'яч по-різним кутам.



Примітно, що у нинішньому сезоні 33-річний нападник забив 4 голи в 7 поєдинках за турецьку команду. Крім того, у 7-му турі Селезньов також забивав, але його клуб поступився 1:2.



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Додамо, колектив Селезньова має 5 очок та перебуває на передостанній сходинці