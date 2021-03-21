Форум "Україна 30" призупинено через карантин у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Всеукраїнський Форум “Україна 30” призупинено через запровадження карантинних заходів у столиці України, пише УНН з посиланням на повідомлення організаторів у Facebook.
Деталі
“Всеукраїнський Форум „Україна 30“ бере перерву на три тижні через запровадження низки карантинних обмежень у Києві. Ми піклуємось про здоров’я учасників та гостей заходу”, — вказали організатори.
Ситуація з COVID-19
У Києві з 20 березня на три тижні — до 9 квітня включно — запроваджені суворі карантинні обмеження через поширення коронавірусу.
Заборонено:
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- Робота закладів культури (будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали)
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- Робота торговельно-розважальних центрів (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії)
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- Проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м2 на 1 особу)
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- Проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших)
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- Присутність глядачів на спортивних змаганнях (останнє стосується також і сьогоднішнього великого футбольного матчу, що відбудеться в Києві)
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Також:
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- Заклади громадського харчування працюватимуть виключно на винос
- Працюватимуть — за дотримання суворих норм та без роботи кафе — автозаправочні станції
- Перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записом. Як і фітнес та спортивні зали — але без групових занять
- Працюватимуть дитячі садочки. Школи після канікул повернуться до навчання — але дистанційно
- Усі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу
- Приватний бізнес також повинен максимально перейти на дистанційну форму роботи. Окрім підприємств критичної інфраструктури
- Громадський транспорт столиці працюватиме в звичному режимі. З дотриманням суворих норм перевезення пасажирів та маскового режиму. Із заповненістю місць для сидіння на 50%.
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