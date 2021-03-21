Форум "Україна 30" призупинено через карантин у Києві

Деталі

“Всеукраїнський Форум „Україна 30“ бере перерву на три тижні через запровадження низки карантинних обмежень у Києві. Ми піклуємось про здоров’я учасників та гостей заходу”, — вказали організатори.

Ситуація з COVID-19

У Києві з 20 березня на три тижні — до 9 квітня включно — запроваджені суворі карантинні обмеження через поширення коронавірусу.

Заборонено:



Робота закладів культури (будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали)



Робота торговельно-розважальних центрів (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії)



Проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м2 на 1 особу)



Проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших)



Присутність глядачів на спортивних змаганнях (останнє стосується також і сьогоднішнього великого футбольного матчу, що відбудеться в Києві)





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