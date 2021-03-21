Форум "Украина 30" приостановлен из-за карантина в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Всеукраинский Форум “Украина 30” приостановлен из-за введения карантинных мероприятий в столице Украины, пишет УНН со ссылкой на сообщение организаторов в Facebook.
Детали
“Всеукраинский Форум „Украина 30“ берет перерыв на три недели из-за введения ряда карантинных ограничений в Киеве. Мы заботимся о здоровье участников и гостей мероприятия”, — указали организаторы.
Ситуация с COVID-19
В Киеве с 20 марта на три недели — до 9 апреля включительно — введены строгие карантинные ограничения из-за распространения коронавируса.
Запрещено:
-
- Работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы)
-
- Работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии)
-
- Проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м2 на 1 человека)
-
- Проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других)
-
- Присутствие зрителей на спортивных соревнованиях (последнее касается и сегодняшнего большого футбольного матча, который состоится в Киеве)
-
Также:
-
-
- Заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос
- Работать — при соблюдении строгих норм и без работы кафе — автозаправочные станции
- Парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи. Как и фитнес и спортивные залы — но без групповых занятий
- Будут работать детские сады. Школу после каникул вернутся к учебе — но дистанционно
- Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу
- Частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы. Кроме предприятий критической инфраструктуры
- Общественный транспорт столицы будет работать в обычном режиме. С соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима. С заполненностью мест для сидения на 50%.
-