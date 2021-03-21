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Форум "Украина 30" приостановлен из-за карантина в Киеве

Форум "Украина 30" приостановлен из-за карантина в Киеве

Киев  •  УНН

 • 15472 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Всеукраинский Форум “Украина 30” приостановлен из-за введения карантинных мероприятий в столице Украины, пишет УНН со ссылкой на сообщение организаторов в Facebook.

Детали

“Всеукраинский Форум „Украина 30“ берет перерыв на три недели из-за введения ряда карантинных ограничений в Киеве. Мы заботимся о здоровье участников и гостей мероприятия”, — указали организаторы.

Ситуация с COVID-19

В Киеве с 20 марта на три недели — до 9 апреля включительно — введены строгие карантинные ограничения из-за распространения коронавируса.

Запрещено:

  • Работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы)
  • Работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии)
  • Проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м2 на 1 человека)
  • Проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других)
  • Присутствие зрителей на спортивных соревнованиях (последнее касается и сегодняшнего большого футбольного матча, который состоится в Киеве)


Также:

  • Заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос
  • Работать — при соблюдении строгих норм и без работы кафе — автозаправочные станции
  • Парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи. Как и фитнес и спортивные залы — но без групповых занятий
  • Будут работать детские сады. Школу после каникул вернутся к учебе — но дистанционно
  • Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу
  • Частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы. Кроме предприятий критической инфраструктуры
  • Общественный транспорт столицы будет работать в обычном режиме. С соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима. С заполненностью мест для сидения на 50%.

Украинские Национальные Новости

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