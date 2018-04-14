Фонсека про "українське класико": готуюся до агресивної оборони від "Динамо"

“Чесно кажучи, чекаю такої ж гри, як і завжди. Вірю, що ми будемо домінувати в протистоянні з дуже сильною командою, яка захищається за лінією м’яча великим числом виконавців. Ми хочемо проявляти ініціативу і практично весь час плануємо діяти на половині поля суперника. Готуюся до агресивного „Динамо“ в обороні, а також небезпечних виходів „біло-синіх“ в контратаки”, — заявив португалець.

Також на думку Фонсеки поєдинок з киянами не стане вирішальним.

“Чесно кажучи, я думаю, що цей поєдинок ще не вирішальний, адже до кінця чемпіонату залишається ряд зустрічей. А наше єдине бажання — виграти. Сподіваюся на відсутність схожості з останніми двома поєдинками, де було так багато фолів. Розраховую, що гра буде красивою”, — резюмував головний тренер.

Як повідомляв УНН, визначилася суддівська бригада “українського класико”.