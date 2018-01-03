Фонд соцстрахування відмовляється прозвітувати про витрачені 16 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Фонд соціального страхування України відмовляється представити громадськості звіт про свою фінансову діяльність протягом минулого року. Про це УНН повідомили в Громадській Раді при Фонді.
Йдеться про трату 16 млрд гривень, які державі перерахували платники єдиного соціального внеску.
“Кожен українець має право знати і розуміти, на які потреби були витрачені його кошти. Тому вимога до Фонду прозвітувати про фінансову діяльність є законною та цілком логічною. Натомість, ігнорування збоку Фонду цих вимог і всіляка протидія Громадській раді лише наштовхують на думку, що керівникам ФССУ сьогодні є що приховувати”, — зазначив Голова Громадської ради Фонду соціального страхування України Дмитро Сар’ян.
Додамо, що Громадська рада ФССУ була утворена наприкінці минулого року. Вимогу про надання звіту за витрачені мільярди до директора ФССУ Євгена Баженкова громадськість скерувала ще 22 грудня.
Нагадаємо, раніше голова ФССУ Є.Баженков працював у Міносвіти. За даними окремих ЗМІ, він був керівником апарату міністра Д.Табачника.