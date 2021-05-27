ФК "Реал" підтвердив відставку головного тренера команди Зідана

Цитата:

"Футбольний клуб "Реал" повідомляє, що Зінедін Зідан вирішив завершити нинішній етап в якості тренера нашого клубу. Ми поважаємо його рішення і висловлюємо нашу вдячність за його професіоналізм, відданість справі і прихильність протягом усіх цих років", - йдеться в заяві.

Доповнення

Інформація про можливу відставку Зідана з'явилася в деяких ЗМІ. За їхньою інформацією, Зідан обмірковував рішення кілька тижнів, а керівництво клубу і гравці дізналися про це в останній момент.



Зідан з 4 січня 2016 року очолював тренерський штаб іспанського клубу "Реал Мадрид". Під його керівництвом клуб три рази поспіль виграв Лігу чемпіонів. 31 травня 2018 року Зідан повідомив, що подає у відставку з посади. 11 березня 2019 року він знову очолив "Реал Мадрид".