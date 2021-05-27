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ФК "Реал" підтвердив відставку головного тренера команди Зідана

Київ • УНН

 • 16747 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. Футбольний клуб "Реал" (Мадрид) офіційно підтвердив відставку головного тренера команди Зінедіна Зідана. Відповідну заяву опублікували на офіційному сайті клубу, пише УНН.

ФК "Реал" підтвердив відставку головного тренера команди Зідана

Цитата:

"Футбольний клуб "Реал" повідомляє, що Зінедін Зідан вирішив завершити нинішній етап в якості тренера нашого клубу. Ми поважаємо його рішення і висловлюємо нашу вдячність за його професіоналізм, відданість справі і прихильність протягом усіх цих років", - йдеться в заяві.

Доповнення

Інформація про можливу відставку Зідана з'явилася в деяких ЗМІ. За їхньою інформацією, Зідан обмірковував рішення кілька тижнів, а керівництво клубу і гравці дізналися про це в останній момент.

Зідан з 4 січня 2016 року очолював тренерський штаб іспанського клубу "Реал Мадрид". Під його керівництвом клуб три рази поспіль виграв Лігу чемпіонів. 31 травня 2018 року Зідан повідомив, що подає у відставку з посади. 11 березня 2019 року він знову очолив "Реал Мадрид".

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