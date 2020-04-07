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ФК "Мілан" націлився на трансфер зіркового нападника "Інтера"

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Нападника італійського "Інтера" Мауро Ікарді може придбати ФК "Мілан", повідомляє УНН з посланням на "Corriere dello Sport".

Газета “Corriere dello Sport” відзначає, що “Мілан” може отримати вигоду з триваючого протистояння між “Інтером” і “Ювентусом”, придбавши Ікарді.

Аргентинець в даний час знаходиться в оренді в “Парі Сен-Жермен”, де він забив 20 голів в цьому сезоні, і французькі гіганти мають можливість викупити гравця за 70 млн. євро. Проте керівництво французів не бажає викупити форварда, а сам італієць планує повернутися в італійський чемпіонат.

Зазначено, що Ікарді представлятиме “справжнього лідера „Мілана“, який має значення на полі”.

Додамо також, 27-річний нападник двічі ставав кращим бомбардиром Серії А та обирався футболістом року в Італії (2017-18 роках).

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