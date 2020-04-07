ФК "Милан" нацелился на трансфер звездного нападающего "Интера"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Нападающий итальянского "Интера" Мауро Икарди может приобрести ФК "Милан", сообщает УНН со ссылкой на "Corriere dello Sport".
Газета “Corriere dello Sport” отмечает, что “Милан” может извлечь выгоду из продолжающегося противостояния между “Интером” и “Ювентусом”, приобретя Икарди.
Аргентинец в настоящее время находится в аренде в “Пари Сен-Жермен”, где он забил 20 голов в этом сезоне, и французские гиганты имеют возможность выкупить игрока за 70 млн. евро. Однако руководство французов не желает выкупить форварда, а сам итальянец планирует вернуться в итальянский чемпионат.
Отмечено, что Икарди представлять “настоящего лидера „Милана“, который имеет значение на поле”.
Добавим также, 27-летний нападающий дважды становился лучшим бомбардиром Серии А и избирался футболистом года в Италии (2017-18 годах).