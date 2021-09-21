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ФК “Металіст” підсилився першим в історії України англійським легіонером

ФК “Металіст” підсилився першим в історії України англійським легіонером

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Англійський півзахисник Кадім Харріс поповнив склад першолігового ФК “Металіст”, повідомляє УНН з посиланням на сайт харківського клубу.

Деталі

У “Металісті” Кадім Харріс обрав ігровий номер 30. Про інші умови співпраці інформація відсутня.

Харріс — вихованець клубу “Уіком”, у першій команді якого дебютував у віці 16 років. Пізніше грав за “Кардіфф Сіті”, “Брентфорд”, “Барнслі” та “Шеффілд Уенсдей”.

Провів 13 матчів й забив 1 м’яч (у ворота “Фулхема”) в Англійській Прем’єр-лізі. Також на його рахунку 138 матчів, 8 голів і 14 результативних передач у Чемпіоншипі, другому за силою дивізіоні англійського футболу.

Цитата

“Я прекрасно пам’ятаю, яким великим клубом і проектом „Металіст“ був раніше. Пам’ятаю, як „Металіст“ грав в єврокубках, в тому числі проти англійських команд — „Евертона“ і „Ньюкасла“. Пам’ятаю, як клуб потрапив в Лігу чемпіонів. Я ще тоді бачив деякі матчі і знаю, що це великий клуб. Тому дуже круто, що президент Олександр Ярославський відродив „Металіст“, для мене велика честь бути тут. Ми детально переговорили і разом з моїм агентом Андрієм Білейчуком прийняли рішення, що для мене це класний виклик”, — сказав новачок команди.

Довідка

Харріс став першим англійським легіонером в українському футболі.

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