ФК "Львів" поповнився гравцем клубу четвертого дивізіону Бразилії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Склад ФК "Львів" поповнив бразильський півзахисник Жонатан, який став черговим вже 8-м бразильським футболістом клубу, повідомляє УНН з посиланням на сайт команди.
Так, 26-річний опорний хавбек уклав 4-річну угоду із львівським клубом. Новачок гратиме за "синьо-золотих левів" під 30-м номером.
Спортсмен має досвід виступів за "Корінтіанс" (2009-2011), "Гуаратінгета" (2012-2013), "Ікаса" (2014), "Ітуано" (2015-2016) і "Крісіума" (2017).
Відзначимо, що останнім клубом Жонатана Да Сілви Ліми був "Новорізонтіно", який представляє четверту за силою бразильську лігу.
Нагадаємо, ФК "Львів" отримав нового головного наставника.