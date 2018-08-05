ФК "Фейєнорд" вдруге поспіль завоював Суперкубок Нідерландів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Роттердамський “Фейєнорд” обіграв діючих чемпіонів країни з “ПСВ” в матчі за Суперкубок Нідерландів в серії одинадцятиметрових ударів, передає УНН.
Єдине взяття воріт у зустрічі відбулося по перерві. Арбітр відмінив його через напад форварда Де Йонга (забив м’яч) на воротаря. Найкращий шанс роттердамська команда упустила наприкінці основного часу, коли після удару Вільени м’яч від кіпера пройшов у кількох сантиметрах від стійки.
Все вирішила 11-метрова лотерея в якій тріумфував “Фейєнорд” 6:5.
Примітно, що для наставника “ПСВ” Марка ван Боммеля дана зустріч стала дебютною на посаді.
Зауважимо, що “Фейєнорд” здобув вдруге поспіль Суперкубок Нідерландів і загалом вчетверте в історії.