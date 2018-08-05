ФК "Фейеноорд" во второй раз подряд завоевал Суперкубок Нидерландов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Роттердамский “Фейеноорд” обыграл действующих чемпионов страны с “ПСВ” в матче за Суперкубок Нидерландов в серии одиннадцатиметровых ударов, передает УНН.
Единственное взятие ворот во встрече состоялось после перерыва. Арбитр отменил его из-за нападения форварда Де Йонга (забил мяч) на вратаря. Лучший шанс Роттердамская команда упустила в конце основного времени, когда после удара Вильены мяч от вратаря прошел в нескольких сантиметрах от стойки.
Все решила 11-метровая лотерея в которой победил “Фейеноорд” 6:5.
Примечательно, что для наставника “ПСВ” Марка ван Боммеля данная встреча стала дебютной в должности.
Заметим, что “Фейеноорд” получил второй раз подряд Суперкубок Нидерландов и вообще в четвертый раз в истории.