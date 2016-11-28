ФК "Дніпро" зазнав домашньої поразки від "Шахтаря"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У 16-му турі української Прем’єр-ліги лідер чемпіонату “Шахтар” у гостях зустрівся з “Дніпром”. Про це повідомляє прес-служба “помаранчево-чорних”, передає УНН.
Протистояння завершилося з результатом 2:0 на користь “гірників”, а обидва взяття воріт відбулися в період з 36 по 39 хвилини.
Спочатку відзначився Віктор Коваленко, який після розіграшу кутового у виконанні Ярослава Ракицького головою відправив м’яч у ворота дніпрян. Згодом Едуардо на 39-й хвилині обікрав захисника господарів Влада й видав ідеальний пас на В.Коваленка, що набігав по центру, котрий оформив дубль.
Відзначимо, що “Шахтар” зберіг 8-очкову перевагу над “Динамо” — 44 пункти та 1 місце. “Дніпро” з 8 балами на 11-й сходинці.
Нагадаємо, що наступний матч “Шахтар” проведе 30 листопада в Кубку України. В 1/4 фіналу “гірники” гратимуть у гостях із “Полтавою”.