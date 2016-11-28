ФК "Днепр" потерпел домашнее поражение от "Шахтера"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В 16-м туре украинской Премьер-лиги лидер чемпионата "Шахтер" в гостях встретился с "Днепром". Об этом сообщает пресс-служба "оранжево-черных", передает УНН.
Противостояние завершилось с результатом 2: 0 в пользу "горняков", а оба взятия ворот состоялись в период с 36 по 39 минуты.
Сначала отличился Виктор Коваленко, который после розыгрыша углового в исполнении Ярослава Ракицкого головой отправил мяч в ворота днепрян. Впоследствии Эдуардо на 39-й минуте обокрал защитника хозяев Влада и выдал идеальный пас на В.Коваленко, что набегал по центру, который оформил дубль.
Отметим, что "Шахтер" сохранил 8-очковое преимущество над "Динамо" - 44 пункта и 1 место. "Днепр" с 8 баллами на 11-й строчке.
Напомним, что следующий матч "Шахтер" проведет 30 ноября в Кубке Украины. В 1/4 финала "горняки" будут играть в гостях с "Полтавой".