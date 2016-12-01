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ФК "Дніпро" став другим півфіналістом Кубка України

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Футболісти “Дніпра” за присутності 1401 глядача на “Дніпро-Арені” перемогли в чвертьфіналі Кубка України полтавську “Ворсклу”. Результат баталії 1:0, передає УНН з посиланням на сайти команд.

ФК "Дніпро" став другим півфіналістом Кубка України

Колективи перший тайм присвятили своєрідній “розкачці” — віднаходженню слабких місць у суперника, які можна використати собі на користь.

Аналогічний “сценарій” перейшов і на другу 45-хвилинки, і все могло завершитися нульовою нічиєю та після матчевими пенальті, проте цьому завадив вихід на поле нападника Дениса Баланюка, котрий за рахунок точного удару на 73 хвилині вивів господарів до 1/2 фіналу.

Нагадаємо, що першим півфіналістом став “Миколаїв”, який переграв “Іллічівець” — 1:0.

Як повідомляв УНН, матч 1/4 фіналу Кубку України між ФК “Полтава” та ФК “Шахтар” не відбудеться, в зв’язку неготовності поля стадіону “Локомотив”.

 

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