ФК "Днепр" стал вторым полуфиналистом Кубка Украины

Коллективы первый тайм посвятили своеобразной "раскачке" - обретению слабых мест у соперника, которые можно использовать в свою пользу.

Аналогичный «сценарий» перешел и на вторую 45-минутку и все могло завершиться нулевой ничьей и после послематчевых пенальти, однако этому помешал выход на поле нападающего Дениса Баланюк, который за счет точного удара на 73 минуте вывел хозяев в 1/2 финала.

Напомним, что первым полуфиналистом стал "Николаев", который переиграл "Ильичевец" - 1: 0.

Как сообщал УНН, матч 1/4 финала Кубка Украины между ФК "Полтава" и ФК "Шахтер" не состоится , в связи с неготовностью поля стадиона "Локомотив".