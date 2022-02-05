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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Фірташ: “Північний потік-2” - поганий для України проект, але він також відкриває фантастичні можливості

Фірташ: “Північний потік-2” - поганий для України проект, але він також відкриває фантастичні можливості

Київ • УНН

 • 38002 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Український бізнесмен Дмитро Фірташ, який живе останні 8 років в Австрії, де бореться проти екстрадиції до США, вважає “Північний потік-2” поганим проектом для України, оскільки Україна втрачає чотири мільярди доларів від транзиту російського газу до Європи, а сама Європа не має єдиної позиції щодо цього проекту. Разом з тим, в інтерв’ю австрійському виданню Die Presse Фірташ заявив, що поява “СП-2” відкриває для України фантастичні можливості, передає УНН.

Деталі

“На мій погляд, вже надто пізно вводити санкції проти „Північного потоку-2“. Навіть якщо трубопровід не буде запущений, Росія вже має три або чотири способи виконати свої зобов’язання з постачання до Європи в обхід України. Зараз газ йде через Україну — меншою мірою, ніж раніше, — лише тому, що німці просять про це Росію. Україна вже програла цю економічну війну. Але „Північний потік-2“ має і позитивний ефект. Для України відкриваються фантастичні можливості. Ми мали старий контракт лише з однією країною — Російською Федерацією. Ми були транзитною країною, не більше. Тепер ми маємо можливість стати безпечним центром газопостачання в Європі з найбільшими підземними сховищами на континенті”, — вважає Фірташ.

Бізнесмен заявив “Die Presse”, що Україна може стати одним із найбільших газових трейдерів. “Раніше це було неможливо. Тепер ми можемо купувати газ у кого захочемо”, — пояснив Фірташ.

Відповідаючи на запитання кореспондента “Die Presse” про те, що свого часу компанії бізнесмена постачали в Україну газ за напрочуд сприятливих умов, Фірташ відповів, що порівняно із сьогоднішнім днем, це був майже безкоштовний газ.

“Якби екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко не скасувала цей контракт, Україна до 2027 року купувала б газ за ціною 179 доларів за 1000 кубометрів. Якщо ціна буде 2000 євро, як зараз, 80 відсотків заводів в Україні доведеться закрити”, — заявив Дмитро Фірташ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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