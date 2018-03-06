"Фіорентина" продовжить виплати зарплатні сім'ї померлого капітана клубу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Італійська “Фіорентина” виплатить родині померлого капітана команди Давида Асторі всю зарплату, яку захисник повинен був отримати за новим контрактом, інформує УНН з посиланням на Football Italia.
Гроші отримають дружина Асторі, Франческа, і дворічна дочка. Точна цифра не розголошується.
Примітно, що “Фіорентина” мала заключити з 31-річним гравцем новий контракт 5-го березня.
Відзначимо, що Асторі заробляв в “Фіорентині” по 1,3 млн. на рік.
Зауважимо, що у зв’язку зі смертю Асторі всі матчі 27-го туру Серії А були скасовані.
Нагадаємо, що Асторі помер через раптову хворобу. За попередніми даними у оборонця сталася зупинка серця.