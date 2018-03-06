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"Фіорентина" продовжить виплати зарплатні сім'ї померлого капітана клубу

Київ • УНН

 • 9938 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. Італійська “Фіорентина” виплатить родині померлого капітана команди Давида Асторі всю зарплату, яку захисник повинен був отримати за новим контрактом, інформує УНН з посиланням на Football Italia.

Гроші отримають дружина Асторі, Франческа, і дворічна дочка. Точна цифра не розголошується.

Примітно, що “Фіорентина” мала заключити з 31-річним гравцем новий контракт 5-го березня.

Відзначимо, що Асторі заробляв в “Фіорентині” по 1,3 млн. на рік.

Зауважимо, що у зв’язку зі смертю Асторі всі матчі 27-го туру Серії А були скасовані.

Нагадаємо, що Асторі помер через раптову хворобу. За попередніми даними у оборонця сталася зупинка серця.

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