Фінплан Одеського морського порту буде якнайшвидше передано у Кабмін

“На минулому тижні у нас було обговорення фінплану Одеського морського порту в міністерстві. Ми дійшли спільної згоди по всіх позиціях, які раніше були неузгоджені і я думаю, що якнайшвидше внесемо його на розгляд міністерств і Кабміну”, — сказав В.Омелян.

Нагадаємо, Адміністрація морських портів анонсує реконструкцію причалів у чотирьох портах. Про це під час виступу на онлайн-конференції заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян.