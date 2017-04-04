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Фінплан Одеського морського порту буде якнайшвидше передано у Кабмін

Фінплан Одеського морського порту буде якнайшвидше передано у Кабмін

Київ • УНН

 • 13207 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Фінансовий план Одеського морського порту найближчим часом буде передано на розгляд Кабінету міністрів. Про це під час сьогоднішньої онлайн-конференції заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає кореспондент УНН.

“На минулому тижні у нас було обговорення фінплану Одеського морського порту в міністерстві. Ми дійшли спільної згоди по всіх позиціях, які раніше були неузгоджені і я думаю, що якнайшвидше внесемо його на розгляд міністерств і Кабміну”, — сказав В.Омелян.

Нагадаємо, Адміністрація морських портів анонсує реконструкцію причалів у чотирьох портах. Про це під час виступу на онлайн-конференції заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Українські Національні Новини

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