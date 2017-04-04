Финплан Одесского морского порта передадут в Кабмин

"На прошлой неделе у нас было обсуждение финплана Одесского морского порта в министерстве. Мы пришли к общему согласию по всем позициям, которые ранее были согласованы и я думаю, что скорее внесем его на рассмотрение министерств и Кабмина", - сказал В.Омелян.

Напомним, Администрация морских портов анонсирует реконструкцию причалов в четырех портах. Об этом во время выступления на онлайн-конференции заявил министр инфраструктуры Владимир Омельян.