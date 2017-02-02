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Фінансування НАН цього року зросло більш ніж на 30% - В.Гройсман

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Фінансування Національної академії наук України за рахунок коштів загального фонду держбюджету в 2017 році зросло більш ніж на 30%. На цьому наголосив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з наймолодшим доктором фізико-математичних наук в Україні Ольгою Броварець, передає УНН з посиланням на прес-службу КМУ.

Фінансування НАН цього року зросло більш ніж на 30% - В.Гройсман

"Глава Уряду зазначив, що обсяг фінансування Національної академії наук України за рахунок коштів загального фонду держбюджету в 2017 році визначений у сумі 2 млрд 701,8 млн грн, що на 641,2 млн грн, або на 31,1% більше за обсяг фінансування 2016 р", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що таке зростання відбулося вперше після трирічного зменшення.

Крім того В.Гройсман зазначив, що система фінансування академії наук України та мотивації для вчених має бути змінена таким чином, аби забезпечити провадження усього циклу - від проведення наукового дослідження до практичного запровадження його результатів.

"Треба змінювати саму систему фінансування науки, підвищувати ефективність використання ресурсів, - наголосив Володимир Гройсман. - Коли ми будемо розуміти, що система потребує більше фінансування, але вона буде продукувати продукт зовсім іншого ґатунку, ми будемо знаходити ці кошти і їх інвестувати", - зазначив Прем’єр-міністр.

Крім того В.Гройсман наголосив на тому, що потрібно розробити модель створення матеріально-технічної бази та забезпечення спеціальним обладнанням наукових закладів.

Як повідомляв УНН, Україна планує залучити шість науково-дослідних інститутів НАН до проектів CERN.

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