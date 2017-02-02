Фінансування НАН цього року зросло більш ніж на 30% - В.Гройсман

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Фінансування Національної академії наук України за рахунок коштів загального фонду держбюджету в 2017 році зросло більш ніж на 30%. На цьому наголосив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з наймолодшим доктором фізико-математичних наук в Україні Ольгою Броварець, передає УНН з посиланням на прес-службу КМУ.