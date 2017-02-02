Финансирование НАН в этом году возросло более чем на 30% - В.Гройсман

$41.080.11
45.050.50
ukru
Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем
08:53 • 14104 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 62090 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 19937 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 78645 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 140979 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 141781 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 148539 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 158244 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 167108 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 140210 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
4м/с
40%
Популярные новости

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 34273 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

03:43 • 32133 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 35138 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 29661 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 20672 просмотра
публикации

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 22775 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 62102 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 217062 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 270939 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 471225 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 36952 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 36324 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 50404 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 72096 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 79005 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

Финансирование НАН в этом году возросло более чем на 30% - В.Гройсман

Киев • УНН

 • 10351 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Финансирование Национальной академии наук Украины за счет средств общего фонда госбюджета в 2017 году выросло более чем на 30%. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с молодым доктором физико-математических наук в Украине Ольгой Броварец, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.

Финансирование НАН в этом году возросло более чем на 30% - В.Гройсман

"Глава правительства отметил, что объем финансирования Национальной академии наук Украины за счет средств общего фонда госбюджета в 2017 году определен в сумме 2 млрд 701,8 млн, что на 641,2 млн грн, или на 31,1% больше объема финансирования 2016 г. ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такой рост произошел впервые после трехлетнего уменьшения.

Кроме того В.Гройсман отметил, что система финансирования академии наук Украины и мотивации для ученых должна быть изменена таким образом, чтобы обеспечить производство всего цикла - от проведения научного исследования по практическому внедрению его результатов.

"Нужно менять саму систему финансирования науки, повышать эффективность использования ресурсов, - отметил Владимир Гройсман. - Когда мы будем понимать, что система требует больше финансирования, но она будет производить продукт совсем другого сорта, мы будем находить эти средства и их инвестировать", - отметил Премьер-министр.

Кроме того В.Гройсман отметил, что нужно разработать модель создания материально-технической базы и обеспечение специальным оборудованием научных учреждений.

Как сообщал УНН, Украина планирует привлечь шесть научно-исследовательских институтов НАН к проектам CERN.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.34
Bitcoin
$79,146.40
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.28
Золото
$3,022.74
Ethereum
$1,566.28