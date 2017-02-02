Финансирование НАН в этом году возросло более чем на 30% - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Финансирование Национальной академии наук Украины за счет средств общего фонда госбюджета в 2017 году выросло более чем на 30%. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с молодым доктором физико-математических наук в Украине Ольгой Броварец, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.
"Глава правительства отметил, что объем финансирования Национальной академии наук Украины за счет средств общего фонда госбюджета в 2017 году определен в сумме 2 млрд 701,8 млн, что на 641,2 млн грн, или на 31,1% больше объема финансирования 2016 г. ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такой рост произошел впервые после трехлетнего уменьшения.
Кроме того В.Гройсман отметил, что система финансирования академии наук Украины и мотивации для ученых должна быть изменена таким образом, чтобы обеспечить производство всего цикла - от проведения научного исследования по практическому внедрению его результатов.
"Нужно менять саму систему финансирования науки, повышать эффективность использования ресурсов, - отметил Владимир Гройсман. - Когда мы будем понимать, что система требует больше финансирования, но она будет производить продукт совсем другого сорта, мы будем находить эти средства и их инвестировать", - отметил Премьер-министр.
Кроме того В.Гройсман отметил, что нужно разработать модель создания материально-технической базы и обеспечение специальным оборудованием научных учреждений.
Как сообщал УНН, Украина планирует привлечь шесть научно-исследовательских институтов НАН к проектам CERN.