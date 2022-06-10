Фінансовий комітет ВР визнав незадовільною роботи Держмитслужби під час війни

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Нардепи висловили цілу низку зауважень щодо роботи митниці, зокрема йдеться про утворення черг на пунктах пропуску, що ускладнює не лише доставку гуманітарних вантажів, а й ще більше ускладнює логістику для українського експорту. Також нардепи навели факти зловживань, коли під виглядом гумвантажів намагаються ввезти в країну товари не гуманітарного призначення, факти незаконного переміщення великих сум валюти.

Окремо варто виділити випадки зловживання з товарами, які зберігаються на митних складах та передаються на потреби ЗСУ. Під час засідання комітету зокрема йшлося про інцидент на Одеській митниці, коли на потреби ЗСУ були передані брендові речі, зокрема футболки Gucci та Dolce&Gabbana, а також рюкзаки Michael Kors.

Заслухавши всі ці факти та позицію представників Державної митної служби, комітет визнав роботу органу незадовільною в частині організації та координації роботи митних органів з передачі на потреби ЗСУ та захисту національної безпеки конфіскованого майна. Також незадовільною робота митниці визнана у частині контролю за дотриманням правил переміщенням валюти, а також щодо організації боротьби з незаконним переміщенням товарів через митний кордон України.

«Рекомендувати Кабінету міністрів України спільно з Міністерством фінансів України розглянути в межах повноважень викладені у цьому рішенні обставини та за наслідками розгляду вжити відповідні кадрові рішення», - йдеться у рішенні комітету.

Особливу увагу нардепи звернули на діяльність посадовців осіб Одеської, Закарпатської та Волинської митниць. Керівництву Державної митної служби також було рекомендовано вдатися до кадрових рішень на цих митницях.

Слід також додати, що на засідання комітету ВР був запрошений Вячеслав Демченко, однак до засідання він не долучився. Комітет отримав листа з обгрунтуванням відсутності Демченка, у якому йшлося про відрядження його для участі у міжнародній зустрічі з керівниками митної адміністрації Румунії, яка мала відбутися 19 травня 2022 року об 11:00 у пункті пропуску «Порубне-Сірет» (Чернівецька митниця).

Лист надійшов до парламентського комітету 17 травня, а власне засідання відбувалося 9 червня. Нардепи визнали причини неявки Демченка неповажними та такими, що порушують закон.